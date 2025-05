Präsidentenwahl Polen: Liberaler Trzaskowski laut Prognose vorne

Eilmeldung

Präsidentenwahl in Polen : Prognose: Liberaler Trzaskowski gewinnt erste Runde

18.05.2025 | 21:01 |

Die erste Runde der Präsidentenwahl in Polen geht laut erster Prognose an den Liberalen Rafal Trzaskowski. Die Entscheidung fällt in zwei Wochen in der Stichwahl.