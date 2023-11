Nach Wahl in Polen: Neues Parlament kommt zusammen

Der bevorstehende Regierungswechsel in Warschau wird auch eine Wende in der polnischen Außenpolitik bringen. Die PiS lag wegen einer Justizreform im Dauerstreit mit der EU , das Verhältnis zu Berlin befand sich auch wegen ihrer Forderungen nach Weltkriegsreparationen in Höhe von 1,3 Billionen Euro auf einem Tiefpunkt.