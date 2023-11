Israels Angriffe auf Gaza verärgern viele Menschen in den arabischen Ländern. Einige reagieren mit Boykotten. Doch damit schaden sie auch der eigenen Wirtschaft.

"Wo ist das hergestellt, das Produkt, frage ich sie? In Ägypten! Also schade ich mit dem Boykott dem ägyptischen Volk. Und nicht dem Ausland", so ein Supermarktbetreiber. 18.11.2023 | 1:11 min