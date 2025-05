Am Sonntag wird in der Republik gewählt, die wegen der Wohnungs-Krise große Spannungen erlebt und den Versuch, Migranten dafür verantwortlich zu machen.

Straßenwahlkampf in Sintra mit Premierminister Luís Montenegro von der konservativen Partei PSD: Fähnchen mit dem Parteilogo werden geschwenkt, eine Musikgruppe trommelt, das Lied "Deixem o Luís trabalhar" dröhnt aus den Lautsprechern. Übersetzt heißt das: "Lasst Luís in Ruhe arbeiten".

Am 18.05. wählt Portugal ein neues Parlament - zum dritten Mal in drei Jahren. Zuvor wurde es wegen möglicher Interessenskonflikte des Premiers durch die Vertrauensfrage gestürzt.

Lebenshaltungskosten und Wohnungsnot als Wahlkampf-Themen

Portugals Wirtschaft wächst

Dank der boomenden Tourismus- und Exportindustrie lag das Wirtschaftswachstum in Portugal im vergangenen Jahr bei 1,9 Prozent und damit doppelt so hoch wie das durchschnittliche Wachstum in der Eurozone. Das hat mehr Geld in die Staatskassen gespült und den finanzpolitischen Spielraum der Regierung erweitert. Sie hat Löhne erhöht und langjährige Tarifkonflikte mit Lehrern, Polizisten und Krankenpflegern entschärfen können.