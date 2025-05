Wahl in Rumänien: Rechtspopulist Simion liegt in Umfragen vorne

Rumänien steuert auf eine Stichwahl zu: In der ersten Runde der Präsidentenwahl liegt der ultrarechte Kandidat Prognosen zufolge vorne - kann aber keine absolute Mehrheit erringen.

Wahlprognose in Rumänien: Rechtspopulist vorne

Die Entscheidung im Rennen um das Präsidentenamt in Rumänien fällt wohl erst in einer Stichwahl in zwei Wochen. Bei der ersten Abstimmungsrunde konnte Nachwahlbefragungen zufolge keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erringen.

Am besten schnitt demnach der Europa-skeptische George Simion mit 30 bis 33 Prozent ab. Ihm folgen in einem Kopf-an-Kopf-Rennen die gemäßigten proeuropäischen Rivalen, der frühere Senator Crin Antonescu und der Bürgermeister der Hauptstadt Bukarest, Nicusor Dan mit etwa 21 bis 23 Prozent.

Die beiden Erstplatzierten treten am 18. Mai erneut gegeneinander an. Die anderen Bewerber scheiden bei Bestätigung der Tendenz aus. Mit ersten Ergebnissen ist am späteren Sonntag zu rechnen.

Gericht in Rumänien annulliert Wahl im November

Der Nato- und EU-Mitgliedstaat steckt seit Monaten in einer politischen Krise. Im November hatte der zuvor weitgehend unbekannte Rechtsradikale Calin Georgescu überraschend die erste Runde der Präsidentenwahl gewonnen.

Das Verfassungsgericht erklärte den Urnengang jedoch wegen des Verdachts auf Wahleinmischung durch Russland für ungültig, Georgescu wurde von der Wahl ausgeschlossen. Daraufhin trat Simion in seine Fußstapfen. Er galt im Vorfeld als Favorit. Simion lehnt Militärhilfen für das von Russland angegriffene Nachbarland Ukraine ab.

Amt des Präsidenten in Rumänien repräsentativ - aber einflussreich

"Wir haben heute gemeinsam Geschichte geschrieben", sagte Simion am Abend in einer in der AUR-Parteizentrale ausgestrahlten Videobotschaft.

Der Politologieprofessor Sergiu Miscoiu rechnet jedoch damit, dass der 38-Jährige im zweiten Wahlgang "wahrscheinlich geschlagen wird". Er erwarte ein enges Rennen, sagte Miscoiu der Nachrichtenagentur AFP.

Das Amt des Präsidenten ist in Rumänien zwar vor allem repräsentativ, besonders in der Außenpolitik jedoch durchaus einflussreich.

