Extremismusforscher Mansour: "Verrat an Juden weltweit"

Wie schauen Sie auf die anti-israelischen Demonstrationen an deutschen Universitäten und die Proteste gegen die israelische Teilnehmerin am ESC?

Als Israeli finde ich diese Regierung in Israel eine Katastrophe für das eigene Volk. Ich finde sie sehr gefährlich, auch für die Zukunft Israels, und diese Regierung macht auch Fehler in der Kriegsführung in Gaza.

Wenn ich aber auf die Metaebene schaue, dann muss ich in aller Deutlichkeit sagen, und ich übertreibe nicht, aber es findet gerade ein Verrat an den Juden weltweit statt. Das hat mit Israel-Kritik nichts zu tun, wenn jüdische Studenten an der Uni nicht sicher auf den Campus gehen können, wenn sie nicht Vorlesungen besuchen können, wenn Studenten nur mit Polizeischutz aus der Uni rausgehen können.

Mehr zum Thema "Protest gegen Israel - Was unterscheidet Kritik von Hass?" in der Sendung "maybrit illner" : an diesem Donnerstag, 16. Mai 2024, um 22:15 Uhr im ZDF.Zu Gast sind der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour, NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU), der Extremismusforscher Ahmad Mansour, die Korrespondentin für internationale Sicherheit bei der "Washington Post", Souad Mekhennet, sowie der Jurist und Autor Ronen Steinke.

Wenn man mit Juden spricht, auch hier in Deutschland, ich kenne so viele, die mir schreiben und fragen, ob sie jetzt einen Plan B machen müssen. Das ist nicht nur noch ein Konflikt, sondern es geht hier um die Zukunft dieser Menschen, und sie haben das Gefühl, im Stich gelassen zu werden von vielen, vielen anderen.

Unsere gesamte Erinnerungskultur ist gescheitert, wenn wir es nicht schaffen, nach dem größten Pogrom an den Juden seit dem Zweiten Weltkrieg ein paar Tausend Leute auf die Straße zu bringen im Land der Täter. Dann ist hier in Deutschland etwas gewaltig schiefgegangen.

Auch in Deutschland gab es pro-palästinensischen Protest. Rund 150 Aktivisten besetzten zeitweise einen Hof der Freien Universität in Berlin. Die Hochschule stellte ihren Lehrbetrieb vorübergehend ein.

Wenn ich "From the River to the Sea - Palestine will be free" rufe, dann geht es mir nicht um eine Zwei-Staaten-Lösung. Israel kann nicht existieren, wenn vom Fluss bis zum Meer nur Palästina existieren darf. Wenn ich ein Kalifat ausrufe und dann auf Meinungsfreiheit poche und sage, ich werde mit Repressionen bedroht, obwohl ich nur meine Meinung sage.