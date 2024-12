2024, eigentlich ein Jahr voller Probleme und Rückschläge für den Präsidenten. Der Krieg in der Ukraine läuft immer noch, die Verluste sind hoch und der Feind steht seit August in Kursk sogar auf russischem Staatsgebiet. Die Terroranschläge in der Moskauer Crocus Hall, regelmäßige Drohnenangriffe und eine galoppierende Inflation. Dazu das Debakel in Syrien und die Tötung eines ranghohen Generals mitten in Moskau am Dienstag.