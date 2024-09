Putin in der Mongolei: Prestige-Projekt gerät ins Wanken

Ulan-Bator steht vergleichsweise selten im internationalen Rampenlicht. Dass sich an diesem Dienstag das Interesse von Politik und Presse dennoch auf die Hauptstadt der Mongolei richtet, hat einen Grund - und der heißt Wladimir Putin . Der Präsident, der Russland nur selten verlässt, ist gestern Abend zum Staatsbesuch in der Mongolei eingetroffen. Allein: Verhaftet wurde er bislang nicht. Obwohl ihm genau das in der Mongolei drohen könnte.