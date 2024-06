Wirtschaftsforum St. Petersburg: Putin auf Partnersuche

Als der Countdown im russischen Staatsfernsehen bei 00:00 angekommen ist und das Highlight des diesjährigen Wirtschaftsforums in St. Petersburg starten soll, passiert - Überraschung - gar nichts. Stattdessen beginnt die Rede von Wladimir Putin , eben jener Höhepunkt des Gipfels , mit rund einer Stunde Verspätung. Und das, was der Präsident dann in rund 60 Minuten referiert, klingt für seine Verhältnisse ungewohnt harmlos.