Von Russland nach Aserbaidschan: Putin zu Besuch bei Alijev

Bemerkenswert ist die Reise des russischen Präsidenten insbesondere wegen des Zeitpunktes: In der Region Kursk wird noch immer gekämpft, ukrainische Truppen sind nach wie vor auf russischem Gebiet aktiv. Dass Putin trotzdem an seinen Reiseplänen festhält, soll innenpolitisch wohl das Signal setzen: alles unter Kontrolle, alles "business as usual".