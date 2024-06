Putin auf Reisen: Warum er Nordkorea und Vietnam besucht

Putins Reisen nach Asien sind neben Handelsgeschäften und Rüstungsdeals aber vor allem eins: Eine Botschaft an die Welt. Putin will zeigen, dass er trotz internationalen Haftbefehls nicht isoliert ist, dass Russland ein geachteter und umworbener Partner ist. Anders als in den über 20 Jahren seiner Präsidentschaft gehen seine Reisen nun jedoch nicht mehr in alle Welt und in die Länder des Westens, sondern in die des sogenannten Globalen Südens.