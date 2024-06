Putin will engere Beziehungen zu Taliban in Afghanistan

Der russische Präsident Wladimir Putin hat dafür plädiert, die Beziehungen seines Landes zu den in Afghanistan herrschenden radikalislamischen Taliban auszubauen. "Wir haben immer geglaubt, dass wir uns mit der Realität auseinandersetzen müssen", sagte Putin am Mittwoch bei einem Treffen mit ausländischen Journalisten in St. Petersburg.