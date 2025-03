Putin fordert UN-Übergangsverwaltung für Ukraine

Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses sagte auf die Frage nach Putins Äußerungen, die Regierungsführung in Kiew werde durch deren Verfassung und das ukrainische Volk bestimmt. Von der Ukraine lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Putins Kriegsziel: Absetzung der Regierung in Kiew

Putins Äußerungen fielen während eines Besuchs in der nördlichen Hafenstadt Murmansk. Die USA versuchen derzeit, eine Lösung des Konflikts herbeizuführen, indem sie die Verbindungen zu Russland wieder aufnehmen und in getrennten Gesprächen sowohl mit Moskau als auch mit Kiew verhandeln.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und europäische Staats- und Regierungschefs werfen Putin vor, die Waffenstillstandsgespräche in die Länge zu ziehen, ohne ernsthaft an ein Ende der Kämpfe zu denken.

Eines der immer wieder von Putin wiederholten Kriegsziele ist die Absetzung der Regierung in Kiew. Der russische Präsident wurde mit Blick auf seinen Vorstoß zitiert:

Im Prinzip könnte in der Ukraine natürlich eine vorübergehende Verwaltung unter der Schirmherrschaft der UN, der USA, der europäischen Länder und unserer Partner eingeführt werden.

"Dies wäre notwendig, um demokratische Wahlen abzuhalten und eine fähige Regierung an die Macht zu bringen, die das Vertrauen des Volkes genießt, und dann Gespräche mit ihnen über einen Friedensvertrag aufzunehmen." Selenskyjs Amtszeit lief eigentlich im vergangenen Jahr aus. Wegen des Kriegsrechts hat es bislang aber keine Neuwahl gegeben.

Während Putin mit Trump um Sanktionen pokert, kann die Ukraine nur quasi hilflos auf eine echte Waffenruhe am Schwarzen Meer hoffen - die Analysen aus Kiew und Moskau.

Waffenruhe im Schwarzen Meer - unter Bedingungen

Meiner Meinung nach will der neu gewählte Präsident der Vereinigten Staaten aus einer Reihe von Gründen aufrichtig ein Ende des Konflikts.

Am vergangenen Dienstag hatten die USA erklärt, sie hätten separate Abkommen mit Moskau und Kiew über einen Waffenstillstand im Schwarzen Meer unterzeichnet.

Die USA sprachen von Fortschritt - doch Moskau knüpft eine Waffenruhe am Schwarzen Meer an harte Bedingungen. Kiew warnt vor einer Falle des Kreml.

Die Ukraine-Unterstützung der "Koalition der Willigen"

Europäische Staats- und Regierungschefs setzten am Donnerstag ihre eigenen Bemühungen fort und betonten, die ukrainischen Streitkräfte stärken zu wollen, damit sie im Falle eines Waffenstillstands mit Russland der Eckpfeiler der künftigen Sicherheit ist.

In Paris haben rund 30 Länder über die Unterstützung der Ukraine gesprochen. Keine Einigkeit gab es über die Entsendung von Friedenstruppen zur Absicherung einer Waffenruhe.

Frankreich und Großbritannien hatten dazu eine "Koalition der Willigen" geschmiedet. Beide Länder wollen Vorbereitungen für eine internationale Truppe in der Ukraine einleiten, die eine mögliche Waffenruhe absichern könnte. Dazu sind London und Paris bereit, eigene Truppen abzustellen. Putin sagte, die europäischen Länder versuchten, "uns an der Nase herumzuführen, aber das ist in Ordnung, wir haben uns daran gewöhnt. Ich hoffe, dass wir keine Fehler machen."