Notfallsanitäter zu Rafah: "Niemand hat einen Plan"

Israel plant eine Bodenoffensive in Rafah. Ein Team der deutschen Hilfsorganisation Cadus ist vor Ort. Gründer Sebastian Jünemann berichtet von der aktuellen Situation. 11.02.2024 | 6:21 min

Jünemann: Tatsächlich muss ich sagen, dass die Situation hier in Gaza doch den Rahmen dessen sprengt, was wir bislang erlebt haben. Die Situation hier in Rafah: Man kriegt kaum ein Fuß auf den Boden.

Im Gazastreifen finden weiter Angriffe statt, auch in den Städten Chan Junis und Rafah. 11.02.2024 | 1:34 min

Jünemann: Das ist unser Eindruck. Momentan ist es so, dass all das, was normalerweise an Regelungen und auch in solchen Kriegsgebieten in Kraft sein sollte, außer Kraft gesetzt scheint. Es gibt überhaupt keine Regelungen, an die man sich mal wirklich halten kann.