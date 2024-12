Es ist Samstagnacht in Amerikas Hauptstadt. In der Hauptstraße treffen sich viele junge Menschen und genießen Cocktails. Nicht weit entfernt warten Terrier Barto und sein vierbeiniger Freund Junior hechelnd darauf, dass eine Ratte unter einem Müllcontainer hervorkommt, damit sie zuschnappen können. In einer dunklen Seitengasse nimmt eine Gruppe von Hundebesitzern das Rattenproblem der Stadt selbst in die Hand - und in die Mäuler ihrer Hunde.