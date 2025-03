In Großstädten wie New York City steigt die Zahl der Ratten.

In großen Städten wimmelt es nur so von ihnen: Ratten. Ein Forschungsteam der Universität Richmond analysierte öffentliche Beschwerden und Daten über Ratten, die über rund zwölf Jahre in 16 Städten in und außerhalb den USA erhoben wurden.

In elf der Städte stieg die Zahl der Ratten an, unter anderem in New York, Washington D.C. und Amsterdam. Nur drei verzeichneten einen Rückgang: New Orleans, Louisville und Tokyo. Woran das liegt und wie man Ratten im Zaum hält, erläutert eine Recherche im Fachmagazin "Science Advances".

Städte: Schlaraffenland für Ratten

Der Recherche nach wachsen Rattenpopulationen besonders dort, wo sich viele Menschen auf engem Raum ballen, also in Städten. Hier sorgen die vielen Einwohner*innen für reichlich Lebensmittelabfälle – ein wahres Buffet für Ratten.

Wärmere Städte sind ideal für Ratten

In Städten gibt es oft wenig Vegetation, da Beton und Asphalt den Raum oft dominieren. Durch zu wenig Grünflächen kann sich der sogenannte städtische Wärmeinseleffekt verstärken. Hiermit ist gemeint, dass dichte Bebauung, wenig Grünflächen und Wärmequellen wie Autos und Klimaanlagen Städte zusätzlich aufheizen, also die Temperaturen steigen lassen.

Werden die wärmeren Phasen bedingt durch den Klimawandel länger und intensiver, so bleiben auch Ratten länger aktiv. Denn im Winter ist es für die Nagetiere wegen der kalten Temperaturen schwieriger ihre Körpertemperatur zu regulieren, was ihr Überleben erschwert.

In New York beispielsweise wurden in den letzten fünf Jahren in den normalerweise kalten Monaten Februar und März mehr Ratten gezählt als in den Vorjahren, so die Studie. Das zeige, dass Ratten aufgrund der steigenden Temperaturen länger aktiv sind.