Raumfahrt unter Trump: Was das für Europa heißt

Es soll eigentlich ein atemberaubendes Vorzeigeprojekt der Raumfahrt werden: ein Außenposten am Mond, bei dem Europa ganz vorn mit dabei ist. Doch mittlerweile gibt es Zweifel daran, ob es mit dem "Lunar Gateway" wie geplant weitergeht: Tech-Milliardär Elon Musk , inzwischen enger Vertrauter des US-Präsidenten Donald Trump , drängt darauf, zum Mars aufzubrechen. Der Mond ist für ihn bloß "Ablenkung".

Tatsächlich scheint es möglich, dass Trump das von ihm selbst ins Leben gerufene kostspielige US-Mond-Programm "Artemis" kurzerhand kippt. Was bedeutet die neue politische Lage beim so wichtigen Partner für Europas Raumfahrt?

Musk will Mars ins Visier nehmen

Wer ins Weltall will, kommt an SpaceX und Tech-Milliardär Elon Musk nicht vorbei. Die Europäische Weltraumagentur ESA will künftig weniger abhängig von Musk werden.

21.02.2025 | 2:40 min