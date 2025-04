Zölle der USA: So reagiert die Welt auf Trumps Ankündigung

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kritisierte die angekündigten Zölle scharf und kündigte Reaktionen an. Die neuen Zölle seien ein "schwerer Schlag für die Weltwirtschaft", sagte von der Leyen am Donnerstag bei einem Besuch in der usbekischen Stadt Samarkand. "Wir bereiten uns jetzt auf weitere Gegenmaßnahmen vor, um unsere Interessen und unsere Unternehmen zu schützen, falls die Verhandlungen scheitern."