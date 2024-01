Militärexperte Reisner: "Russland ist in der Offensive"

Teilerfolg für Kiew: Zwei fliegende Kommandozentralen Russlands wurden abgeschossen. Kann Putin die ukrainische Defensive durchbrechen? Militärexperte Reisner bei ZDFheute live. 18.01.2024 | 34:59 min

Die Ukraine meldet immer wieder militärische Erfolge, wie jüngst den Abschuss zweier russischer Flugzeuge . Militärexperte Markus Reisner hält diese zwar für bedeutungsvoll - allgemein sei Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine aber deutlich in der Offensive.

Im Gespräch bei ZDFheute live erklärt der Oberst des österreichischen Bundesheeres zudem, warum bei Waffenlieferungen an die Ukraine auch immer ein wenig Sorge vor nuklearer Eskalation mitschwingt und warum das angekündigte Großmanöver der Nato ein wichtiges Signal an Moskau ist.

... zur Lage beider Seiten im Krieg

Auf der strategischen, operativen und taktischen Ebene sieht man, dass tatsächlich die Ukraine in der Defensive ist und Russland in der Offensive.

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine bestimmt den ersten Tag des Weltwirtschaftsforums in Davos. Dort fordert nicht nur Präsident Selenskyj mehr Unterstützung für sein Land. 16.01.2024 | 2:57 min

Russland sei im Angriffsmodus, mitten in der zweiten Winteroffensive . Die Russen versuchten, "an verschiedenen Stellen, an vielen Stellen gleichzeitig anzugreifen".

Das Ziel sei es aber vor allem, "die Ukraine zu zwingen, ihre kostbaren Reserven auszuspielen und einzusetzen". Die Russen wollten so lange weitermachen, bis man die Ukraine so sehr in die Defensive gezwungen habe, "dass es möglicherweise zu einem massiven Durchbruch kommt". Ein solcher zeichne sich aber momentan auf keinen Fall ab.

...Jahrgang 1978, ist Militäranalytiker, Historiker und selbst aktiver Soldat beim österreichischen Bundesheer. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges analysiert Reisner die Lage in der Ukraine und leitet seit September die Forschungs- und Entwicklungsabteilung an der Theresianischen Militärakademie in Wien. (Quelle: Kral-Verlag)

... zum angekündigten Großmanöver der Nato

Dass die Nato ein Großmanöver zur Abschreckung Russlands organisieren und dafür 90.000 Soldaten mobilisieren will, hält Reisner für "ein wichtiges Zeichen". Man signalisiere so, dass "man nicht bereit ist, zu tolerieren, dass es tatsächlich zu einem Angriff auf Nato-Territorium kommen" könnte.

Die Nato müsse auf einen Krieg mit Russland vorbereitet sein, so Politikwissenschaftler Hoffmann. Moskau denke über solche Szenarien nach – dem müsse effektiv begegnet werden. 16.01.2024 | 11:37 min

Zudem gehe es immer auch darum, "im Informationsraum dominant aufzutreten" und "diesen nicht der russischen Seite zu überlassen". Damit zeige man der europäischen Bevölkerung und den Nato-Mitgliedern: "Wir sind in der Lage, in kurzer Zeit massive Kräfte aufzubieten" und den Bündnispartnern im Notfall beizustehen.

... zu einer möglichen nuklearen Bedrohung durch Russland

Reisner stellt auch einen Zusammenhang zwischen zögerlichen Waffenlieferungen an die Ukraine aus dem Westen und der Nuklearmacht Russlands her. An der Art und dem Umfang der gelieferten Waffensysteme sehe man: Es schwinge immer der Umstand mit, "dass Russland ein Staat ist, der nuklear bewaffnet ist, und dass man nicht weiß, was passiert, wenn Russland sich in die Enge getrieben fühlt".