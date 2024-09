Diese Beleidigungen gegenüber US-Vizepräsidentin Kamala Harris haben sogar für Donald Trumps Verhältnisse eine neue Qualität: "Joe Biden wurde geistig beeinträchtigt. Kamala wurde schon so geboren", sagte Trump am Wochenende bei einer Wahlkampfveranstaltung in Wisconsin. "Nur eine geistig behinderte Person hätte zugelassen, dass so etwas in unserem Land passiert", fügte er hinzu.