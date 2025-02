Riad-Treffen: Warum es ein Erfolg für Putin ist

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat der Westen Vertreter Russlands auf dem diplomatischen Parkett weitestgehend gemieden. Speziell Lawrow war jahrelang Persona non grata. Bei G20-Treffen zum Beispiel in Bali oder UN-Vollversammlungen in New York wurde der russische Chef-Diplomat geschmäht. Das ist nun vorbei.