Und doch tragen Gigi und all die anderen einen tiefen, ehrlichen Optimismus in sich. Das sprichwörtliche Glas ist in Rio stets halb voll, anstatt halb leer. Was der skeptische Beobachter aus Europa als Zweckoptimismus abtun mag, ist für viele Cariocas, wie die Einwohner von Rio genannt werden, lebensnotwendig, um nicht den Mut zu verlieren in einer Stadt, die von einer extremen Ungleichheit , langen Wegen und großer Unsicherheit geprägt ist.