Großbritannien: Wahl-Niederlage für Rishi Sunak möglich

Der Moment, der Sunak final die Wahl kosten könnte, waren die Feierlichkeiten zum D-Day am 6. Juni in Frankreich . Sunak verlässt die Veranstaltung frühzeitig, lässt britische Veteranen dort zurück, die in hohem Alter die Reise auf sich genommen hatten. Plötzlich begrüßt nicht Rishi Sunak Präsident Selenskyj von der Ukraine, sondern Labour-Chef Keir Starmer. Die Briten sehen Starmer hier schon in der Rolle des Premierministers.