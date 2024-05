Nach Attentat in Slowakei: Premier Fico aus Klinik entlassen

Der bei einem Attentat schwer verletzte slowakische Regierungschef Robert Fico hat das Krankenhaus in Banska Bystrica verlassen und ist am Donnerstag in die Hauptstadt Bratislava gebracht worden, wo er sich nach seinen Operationen erholen soll.

"Robert Fico wurde am Abend aus unserem Krankenhaus nach Bratislava transportiert", sagte die Sprecherin des Krankenhauses von Banska Bystrica der Nachrichtenagentur AFP. In welches Krankenhaus in Bratislava er gebracht wurde, war zunächst nicht klar.

Vize-Regierungschef: Ficos Verletzungen "sehr schwer"

Klinik: Zustand von Fico "zufriedenstellend"

Fico war am 15. Mai nach einer Kabinettssitzung in der Kleinstadt Handlova niedergeschossen worden. Der mutmaßliche Attentäter, der 71-jährige Hobby-Schriftsteller Juraj Cintula, wurde am Tatort von Sicherheitskräften überwältigt und festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt.