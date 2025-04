Rohstoff-Deal: USA und Ukraine unterzeichnen Absichtserklärung

Zuvor hatte sich bereits US-Präsident Donald Trump zuversichtlich über einen baldigen Abschluss des seit langem geplanten Abkommens geäußert. "Es gibt einen Deal", betonte Trump am Donnerstag in Washington. Die Vereinbarung könne voraussichtlich "nächsten Donnerstag", also am 24. April, unterzeichnet werden. Er gehe davon aus, dass sich Kiew "an die Vereinbarung halten" werde. "Wir werden also sehen."