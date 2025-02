Worum geht es im Rohstoff-Deal zwischen USA und Ukraine?

Was genau wird in Washington unterzeichnet?

Sicherheitsgarantien für die Ukraine werden im Dokument lediglich als Ziel formuliert, das Washington unterstützen will. Konkrete finanzielle Details und Verpflichtungen sollen in einem noch auszuarbeitenden Vertrag geregelt werden.

Wie geht es mit dem Abkommen weiter?

Über welche Rohstoffe verfügt die Ukraine?

Die Lagerstätten seltener Metalle, die der staatliche geologische Dienst auflistet, liegen aktuell zu fast 40 Prozent unter Kontrolle von Russland oder in Frontnähe. Nach aktuellen Kenntnissen verfügt die Ukraine über die europaweit größten Vorkommen an Lithium, das für Akkus benötigt wird. "Forbes" beziffert die bekannten Vorräte auf 33 Millionen Tonnen.

Was verspricht sich die Ukraine von dem Abkommen?

Die Ukraine will die USA trotz der Wiederannäherung zwischen Trump und Kremlchef Wladimir Putin als Verbündeten halten, auch wenn Trump eine Aufnahme der Ukraine in die Nato ausschließt. Mit dem Abkommen im Rücken kann Selenskyj in Washington die Frage nach Waffenlieferungen anbringen.

So sind die Rohstoffe in der Ukraine verteilt.

Was will Trump erreichen?

In der US-Regierung wird der Rohstoff-Deal als Erfolg gewertet, berichtet David Sauer aus Washington. In der Ukraine sehen viele darin eine Erpressung, so Katrin Eigendorf in Kiew.

