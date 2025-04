Die Roma sind mit geschätzt 10 bis 12 Millionen Menschen die größte ethnische Minderheit Europas. Sie leben in fast allen Ländern des Kontinents. In Großbritannien gibt es laut Regierungsdaten etwa 100.000 Roma, in Deutschland etwa 80.000 bis 140.000.Zu den Roma werden viele verschiedene Gruppen gezählt. Sie haben unterschiedliche Namen und eigene Geschichten, aber teilen sich gemeinsame Wurzeln in Nordindien. Eine dieser Gruppen sind die Sinti, die seit Jahrhunderten in Deutschland und Nachbarländern leben. Deshalb ist im deutschen Sprachraum die Bezeichnung "Sinti und Roma" üblich. Dort sind mit den Roma dann meist nur diejenigen gemeint, die seit vielen Jahrhunderten in Ost- und Südosteuropa leben. Anderswo wird oft die gesamte Minderheit nur Roma genannt.