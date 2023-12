Staatsbesuch in Ruanda: Baerbock lehnt "Ruanda-Modell" ab

Bei ihrem Besuch in Ruanda hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Grüne ) Kritik am sogenannten Ruanda-Modell geübt - also dem Plan, irregulär eingereiste Geflüchtete aus Europa in Drittländer zu bringen. Baerbock warf am Montag in Kigali insbesondere konservativen Politikern vor, mit solchen Forderungen vom eigentlichen Ziel abzulenken - der Umsetzung einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik.