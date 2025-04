US-Außenminister Rubio: Keine endlosen Verhandlungen

Angesichts ausbleibender Fortschritte bei den Gesprächen mit Russland über eine Waffenruhe in der Ukraine hat US-Außenminister Marco Rubio für die nächsten Wochen eine Entscheidung hinsichtlich weiterer Verhandlungen angemahnt. US-Präsident Donald Trump werde "nicht in die Falle endloser Verhandlungen" laufen, hob Rubio am Freitag nach einem Treffen der Nato-Außenminister hervor.