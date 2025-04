Rubio zu Ukraine: US-Bemühen um Frieden könnte bald enden

US-Außenminister Marco Rubio hat nach dem Treffen in Paris die Hoffnung geäußert, dass sich die Europäer weiterhin an den von den USA geführten Gesprächen über eine Waffenruhe in der Ukraine beteiligen werden. "Ich denke, dass Großbritannien, Frankreich und Deutschland uns dabei helfen können, die Dinge voranzubringen und einer Lösung näher zu kommen", sagte Rubio am Freitag am Flughafen von Le Bourget vor Journalisten.