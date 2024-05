Rudy Giuliani: Tiefer Fall von New Yorker Ex-Bürgermeister

Vom Nationalhelden zum Angeklagten: New Yorks Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani ist wegen Wahlbetrugs angeklagt. Quelle: epa

Es ist der tiefe Fall eines Mannes, den das Time Magazine 2001 zur Person des Jahres gekürt hatte: Rudolph 'Rudy' Giuliani. Am 28. Mai 1944 als Enkel italienischer Einwanderer in Brooklyn geboren, hatte er sich als Staatsanwalt einen Namen gemacht. Er kämpfte erfolgreich gegen die Mafia und Insider-Trader wie Ivan Boesky und Finanzbetrüger Michael Milken. Publikumswirksam ließ er am liebsten vor laufenden Kameras und mit großem Polizeiaufgebot verhaften.

Heute ist er selbst mehrfach angeklagt: Er soll Wahllügen verbreitet haben, um Donald Trump im Amt zu halten.

Der ehemalige Anwalt von Donald Trump muss 148 Millionen Dollar Entschädigung an zwei Wahlhelferinnen aus Georgia zahlen. Er hatte ihnen fälschlicherweise Wahlbetrug vorgeworfen. 16.12.2023 | 0:27 min

New York erlebt Aufschwung mit Giuliani

1993 wird der Republikaner zum New Yorker Bürgermeister gewählt. Er räumt in der Stadt auf. Mit rigorosen Maßnahmen zur Bekämpfung von Kriminalität und der Wiederbelebung der Stadtwirtschaft erlebt New York City einen Aufschwung. Die Lebensqualität steigt. Doch Giulianis Amtszeit ist auch überschattet von Kontroversen über aggressive Polizeiaktionen und Vorwürfe des Racial Profilings - also dass Polizisten Menschen nach rassistischen Stereotypen unter Verdacht gestellt haben sollen.

Als die Flugzeuge am 11. September 2001 in die Zwillingstürme des World Trade Centers fliegen, wird Giuliani zu New Yorks Gesicht der Krise. Gleich nach dem ersten Einschlag in das World Trade Center ist er vor Ort, als der zweite Turm einstürzt, muss er um sein Leben rennen. Während der damalige Präsident George W. Bush abgeschottet ist, spricht Giuliani zu Rettern, New Yorkern und ganz Amerika Worte des Trostes, macht ihnen Mut. So wird er zu einer ikonischen Figur: "Amerikas Bürgermeister."

Die Zahl der Opfer wird mehr sein, als jeder von uns letztendlich ertragen kann … Ich möchte, dass die Menschen in New York ein Beispiel für den Rest des Landes und der Welt sind, dass der Terrorismus uns nicht aufhalten kann. Rudolph 'Rudy' Giuliani, 2001

Der 11. September 2001 ist einer der dunkelsten Tage in der Geschichte der USA. Die Terroranschläge auf New York und Washington verändern den Lauf der Zeit. 11.09.2021 | 44:01 min

Niedergang nach dem Bürgermeisteramt

Nach seiner Zeit als Bürgermeister in New York gründet Giuliani eine Beraterfirma. Er nutzt seine Popularität, um auch internationale Kunden zu gewinnen. Doch trotz seines Rufs von Ehrlichkeit und Integrität scheint er jeden Skrupel zu verlieren. Zu seinen Kunden zählen autoritäre Regime und Akteure wie Mujahideen-e-Khalaq, eine militante iranische Gruppe im Exil, die mit Saddam Hussein für Morde an Kurden verantwortlich gewesen sein soll.

In seiner Biografie "Giuliani: The Rise and Tragic fall of America’s Mayor" beschreibt Autor Andrew Kirtzman Giuliani als herrisch und polarisierend.

Sein Niedergang war das Ergebnis moralischer Kompromisse, die er im Laufe der Jahre einging, als die Versuchung von Macht und Geld wuchs. Andrew Kirzman Autor "Giuliani: The Rise and Fall of America’s Mayor"

2007 wächst das Vermögen von Giuliani - so Presseberichte - auf über 30 Millionen Dollar. Zuvor, bei der Scheidung von seiner zweiten Frau 2001, behauptete er ganze 7.000 Dollar auf seinem Konto zu haben.

Ehemaliger Anwalt von Trump : Rudy Giuliani meldet Insolvenz an Donald Trumps Ex-Anwalt Rudy Giuliani ist pleite. Wegen Verleumdung muss der ehemalige New Yorker Bürgermeister 148 Millionen Dollar Entschädigung an zwei Wahlhelferinnen zahlen.

Verbindung zu Donald Trump

Wohlhabend - und beflügelt von Umfragen, die Giulianis als beliebtesten Politiker des Landes sehen - wagt Giuliani 2008 den Sprung zurück in die große Politik. Damals wirft er seinen Hut als Präsidentschaftskandidat für die Republikaner in den Ring. Doch schon bei den Vorwahlen scheitert er, zieht sich bald mit vier Millionen Wahlschulden zurück. Giuliani findet Unterkunft auf dem Anwesen Mar-a-Lago, bei einem alten Freund: Donald Trump.

Giuliani unterstützt 2016 Trumps Kandidatur im Präsidentschaftswahlkampf und gehört zu seinen engen Vertrauten, wird schließlich zu dessen persönlichem Anwalt und zunehmend in Trumps Kontroversen verwickelt. Er spielt eine zentrale Rolle in Trumps Vorhaben, das Wahlergebnis von 2020 zu kippen, verbreitet unbegründete Behauptungen über Wahlbetrug, wird schließlich angeklagt.

Im Prozess gegen Ex-US-Präsident Trump stehen die Schlussplädoyers an. Ihm wird vorgeworfen, Unterlagen gefälscht zu haben, um die Zahlung von Schweigegeld zu verschleiern. 28.05.2024 | 1:31 min

Wegen Wahlbetrugs: Klageschrift zum 80. Geburtstag

Der Preis ist hoch: Seine Anwaltslizenzen in New York und Washington D.C. werden suspendiert. Wegen boshafter Verleumdung von zwei Wahlhelfern verurteilt ihn eine Jury zu 148 Millionen Dollar Strafe. Weitere Zivil- und Strafverfahren stehen ihm noch bevor. Giuliani ist bereits jetzt bankrott. Sein Apartment in Manhattan ist auf dem Markt. Im Internet und auf X, ehemals Twitter , verkauft er Kaffee - 29.99 Dollar für zwei Pfund.

Zu seiner vorgezogenen Party zum 80. Geburtstag letzte Woche überreichten ihm Anwälte eine Klageschrift wegen Wahlbetrugs in Arizona. Die stand sicher nicht auf Giulianis Wunschliste. Stattdessen - so Vanity Fair: ein elektrischer Rasierapparat, ein Liegestuhl fürs Wohnzimmer und ein Fleckenblocker für den Deckenanstrich.