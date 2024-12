Wahlmanipulation: "Man muss die Menschen sensibiliseren"

Die Schwierigkeit: Die Plattformen hätten nicht immer ein Interesse daran, sich mit Desinformation auseinanderzusetzen. Deswegen sei es wichtig, dass es die europäische Gesetzgebung gibt, die die Plattformen dazu verpflichtet. So habe die EU Tiktok verpflichtet, Daten bereit zu halten. Die Plattform müsse ihre Algorithmen offenlegen, und das, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist. So könne auch im Nachhinein überprüft werden, was genau stattgefunden hat.