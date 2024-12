Vor der Parteizentrale der AUR, am Römischen Platz in Bukarest, bricht Jubel aus. Es ist Sonntagabend 21 Uhr - und auf dem Monitor steht: 19 Prozent. Die rechtsextreme Partei hat ihre Stimmen verdoppelt. Daniela Radulescu steht mitten in der Menschenmenge und feiert. "Glaube, Nation, Familie und Freiheit", sagt sie, "alles, was Rumänien braucht für eine Wiedergeburt. Das ist AUR".