Stichwahl in Rumänien: Rechtsaußen gegen Pro-Europäer

Simions Sieg im ersten Durchgang hatte vor zwei Wochen ein politisches Erdbeben in dem östlichen EU-Land ausgelöst. Am Tag nach der Wahl trat Ministerpräsident Marcel Ciolacu zurück , da er für seine prowestliche Regierungskoalition "keine Legitimität" mehr sah: Der Kandidat des Establishments, Crin Antonescu, hatte es nicht in die Stichwahl geschafft.