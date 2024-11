Rumänien: Sozialdemokrat vorn, Stichwahl wahrscheinlich

Der amtierende Ministerpräsident Marcel Ciolacu bei der Stimmabgabe in Bukarest.

Bei der Präsidentschaftswahl in Rumänien liegt der pro-europäische Regierungschef Marcel Ciolacu laut Nachwahlbefragungen vorn. Der Sozialdemokrat kam in der ersten Wahlrunde am Sonntag demnach auf 25 Prozent der Stimmen. Auf dem zweiten Platz folgte die Bürgermeisterin der Stadt Campulung, Elena Lasconi, die für eine kleine Mitte-Rechts-Partei antrat. Das Rennen um Platz zwei ist jedoch knapp.