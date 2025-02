In den Gängen der amerikanischen Bundesbehörden herrscht Nervosität. Mit jedem neuen Erlass aus dem Weißen Haus schrumpft der Staatsapparat. Im Zentrum dieser radikalen Transformation: Russell Vought, Trumps Kandidat für den Leiterposten des "Büros für Management und Haushalt" (OMB).

Am Freitag bestätigte der Senat Vought mit 53 zu 47 Stimmen, nachdem die Demokraten mit aller Kraft versuchten, seine Ernennung zu verhindern. Sie halten ihn für eine Gefahr.

Warum wollten die Demokraten Vought verhindern?

Chuck Schumer etwa warnt: "Der radikalste Kandidat ist bestätigt worden, mit der extremsten Agenda für die wichtigste Behörde in Washington." Der demokratische Senator beschuldigt Vought zudem, eine Bedrohung für die soziale Sicherheit darzustellen. Allein Trumps "Milliardärsfreunde" würden sich freuen, wenn sie weitere Steuererleichterungen erhielten.

Was ist das OMB?

Als Chef des "Office of Management and Budget", kurz OMB, entscheidet Vought darüber, welche Bereiche finanziert werden - und welche nicht. Voughts Mission: die föderale Bürokratie zu zerschlagen und die Verwaltung nach seinen konservativen Prinzipien neu auszurichten.

Radikale Kürzungen in der Entwicklungshilfe der USA gefährden die Versorgung von Millionen von Menschen. Auch in der AIDS-Hilfe in Kenia, wie ZDF-Korrespondentin Lojewski zeigt.

06.02.2025 | 2:35 min