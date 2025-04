Ukraine-Krieg: Russische Vorstöße in Pokrowsk und Sumy

Im ukrainischen Sumy sind laut Behörden mindestens 20 Menschen durch einen russischen Raketenangriff ums Leben gekommen. Bilder zeigten brennende Autos und schwere Verwüstungen. 13.04.2025 | 0:14 min

Am 10. April gab das ukrainische Präsidialamt bekannt, dass es mit verstärkten russischen Angriffen in den Richtungen Kupjansk, Lyman und Sumy sowie in der Region Saporischschja rechnet.

Am Sonntag wurde die Stadt Sumy von einer russischen Rakete getroffen, es gab über 30 Tote und bislang mehr als 80 Verletzte. Russlands Absicht in Sumy ist wahrscheinlich, eine Pufferzone entlang der Grenze zu schaffen, um ukrainische Überfälle und Angriffe zu verhindern, wie sie in Kursk und jetzt in der Region Belgorod stattgefunden haben.

In der Zwischenzeit wird die absolute Priorität für Russland die Richtung Pokrowsk bleiben, das heißt der zentrale Teil des Donbass.

Chinesische Söldner, aber keine Soldaten

Am 7. April nahm die Ukraine zwei chinesische Staatsangehörige gefangen, die als Söldner in der russischen Armee kämpften.

Seitdem wurde sowohl von ukrainischen als auch von einigen westlichen Quellen veröffentlicht, dass wahrscheinlich Hunderte von chinesischen Staatsbürgern auf der Seite Russlands kämpfen ; sie tun dies jedoch als individuelle Söldner, die sich nach Geld und möglicherweise nach der russischen Staatsbürgerschaft sehnen.

Ihre individuelle Beteiligung am Krieg bedeutet jedoch nicht, dass die Volksrepublik China mit regulären Soldaten in den Krieg gezogen wäre. Die Anwesenheit dieser Chinesen ähnelt daher eher der Beteiligung anderer ausländischer Söldner und nicht den regulären Streitkräften Nordkoreas

Entwicklungen an der Front

In Richtung Pokrowsk stießen die russischen Truppen südöstlich und östlich der Stadt vor. Östlich von Pokrowsk gelang es den Russen, die Kontrolle über die Hauptstraße Pokrowsk-Konstantyniwka zu festigen. Obwohl sie durch einen begrenzten ukrainischen Gegenangriff zurückgedrängt wurden, kann die Straße zwischen Malynivka und Nova Poltavka von den Ukrainern nicht mehr benutzt werden, da die russischen Truppen zu nahe sind.

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... ist Senior Advisor beim European Policy Centre. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Russland rückte auch nördlich von Ocheretine im östlichen Teil des Donbass vor. Es hat die Ukrainer aus den Dörfern Kalynove und Oleksandropil vertrieben und ist dabei, weiter nach Norden vorzustoßen.

Nördlich von Lyman bauten die russischen Verbände ihren Brückenkopf am Fluss Zherebets weiter aus und nahmen das Dorf Kateryniwka ein.

In den Überresten des Einmarsches in Kursk haben die Ukrainer ihre Stellung weitgehend gehalten, auch wenn es den russischen Truppen gelungen ist, in das Dorf Gujewo einzudringen.

Verlust eines ukrainischen Kampfjets

Die Ukraine hat den Verlust eines zweiten F-16-Kampfjets bestätigt. Zwar sind die genauen Einzelheiten noch unklar, doch gab Kiew zu, dass der Jet während eines Kampfeinsatzes abgeschossen wurde. Der Pilot, der 26-jährige Pavlo Ivanov, kam dabei ums Leben.

Hinrichtungen ukrainischer Kriegsgefangener

Es sind weitere Aufnahmen aufgetaucht, auf denen russische Soldaten ukrainische Kriegsgefangene ermorden. Das Video wurde von Spezialisten der Nachrichtenagentur AP verifiziert. Im Dorf Pyatikhati in der Region Saporischschja wurden vier ukrainische Soldaten, die sich bereits ergeben hatten, aus nächster Nähe erschossen.

Das Video bestätigt den bereits früher beobachteten Trend, dass russische Befehlshaber die Hinrichtung von Kriegsgefangenen offenbar zumindest billigend in Kauf nehmen oder möglicherweise sogar dazu ermutigen. Einige Tage zuvor wurde ein weiterer verwundeter Ukrainer in Richtung Lyman hingerichtet, gefilmt von einer anderen Drohne. Auch dieses Video ist authentisch.

Russische Drohnenangriffe auf Ballungszentren

Russland hat seine groß angelegten Drohnenangriffe auf ukrainische Städte fortgesetzt. Charkiw, Dnipro und Kramatorsk wurden allesamt getroffen, die Zahl der verwundeten Zivilisten beläuft sich auf insgesamt mindestens 22.

Auch Kiew war wiederholt Gegenstand von Angriffen. Am 6. April wurde bei einem Raketenangriff das Gebäude des staatlichen ukrainischen Auslandsrundfunks getroffen und die Redaktion des Senders "Freedom" zerstört.

