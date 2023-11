"Lüge": Kreml widerspricht Gerüchten um Prigoschin-Attentat

Die "New York Times" und andere US-Medien berichteten unter Berufung auf US-Geheimdienstkreise, dass vermutlich eine Explosion an Bord des Flugzeugs den Absturz ausgelöst habe . Eine endgültige Schlussfolgerung sei noch nicht gezogen, eine Explosion sei aber derzeit die wahrscheinlichste Begründung, schrieb die "New York Times".