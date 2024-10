Ukraine-Krieg: Angriffe in Kursk, Odessa und Saporischschja

Analyse

Ukraine soll verwirrt werden : Russland verlagert Angriffe an ganzer Front

von Christian Mölling und András Rácz 13.10.2024 | 20:20 |

Russland versucht, auch in Saporischschja vorzudringen. Zudem greift es den Hafen in Odessa massiv an. In Kursk ist die Lage der ukrainischen Armee ernst.