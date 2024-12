Ukraine-Krieg: Russland vertieft Zusammenarbeit mit Belarus

Bei russischen Angriffen auf den Südosten der Ukraine waren am Wochenende zahlreiche Menschen getötet worden.

Die neuen Vereinbarungen sehen vor, dass Russland und Belarus zum Schutz des Unionsstaates die Ressourcen des jeweils anderen Landes in vollem Umfang nutzen können: In der Praxis bedeutet dies, dass Moskau das Territorium und die Infrastruktur von Belarus in noch größerem Umfang als bisher nutzen kann.