Russland: Evan Gershkovich für weitere drei Monate in U-Haft

Der in Russland inhaftierte US-Journalist Evan Gershkovich muss weitere drei Monate in Untersuchungshaft bleiben. Das entschied ein Gericht. Der Fall sorgt weltweit für Aufsehen. 24.08.2023 | 2:43 min

Ein Gericht in Russland hat die Untersuchungshaft des US-Journalisten Evan Gershkovich um drei Monate verlängert. Die Haftzeit werde bis zum 30. November verlängert, teilte ein Gerichtssprecher in Moskau am Donnerstag mit.

Vor dem Gerichtsgebäude traf am Vormittag ein weißer Gefängnistransporter ein, aus dem der 31-Jährige in Handschellen herausgeholt wurde. Die Termin lief erneut unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie Medien in Moskau berichteten. Grund seien die "geheimen Dokumente" in dem Fall. Die USA fordern seine Freilassung.