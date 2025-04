Ukraine-Krieg: BKA untersucht Foltervorwürfe gegen Russland

Das Untersuchungsgefängnis Nr. 2 in Taganrog in Südrussland - hier wurden Gefangene mutmaßlich gefoltert.

Ermittlungen in der Ukraine - und in Deutschland

Mit großer Brutalität geht die russische Armee in der Ukraine vor. Die Hinrichtung von fast 100 Kriegsgefangenen ist dokumentiert, auch in eigenen Reihen ist Gewalt verbreitet.

Kameras bei der Folter, Verstümmelung als Methode

Der Fall der Journalistin Wiktorija Roschtschyna ist besonders erschütternd. Im August 2023 bei Recherchen festgenommen, wurde offenbar auch sie in Taganrog gefangen gehalten und mutmaßlich misshandelt - sie starb in Gefangenschaft. Ihr Name fehlte zwar auf einer Liste von Toten, die im Februar 2025 der Ukraine übergeben wurden, ihr Leichnam war allerdings darunter - wenn auch als männlich gekennzeichnet.

Diese Recherche ist Teil des "Viktoriia-Projekts", initiiert und koordiniert von Forbidden Stories, einem gemeinnützigen Recherchenetzwerk mit Sitz in Paris. Die Organisation setzt sich zum Ziel, die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten fortzusetzen, die wegen ihrer Recherchen bedroht, inhaftiert oder getötet wurden. Nach dem Tod der ukrainischen Journalistin Wiktorija Roschtschyna im September 2024 startete Forbidden Stories gemeinsam mit dem ZDF, dem "Spiegel" sowie zehn weiteren internationalen Partnern eine mehrmonatige Recherche. Das Viktoriia-Projekt verfolgt die letzten Recherchen der Journalistin weiter - unter anderem zu jenen russischen Foltergefängnissen, in denen seit Russlands Angriff auf die Ukraine Tausende Zivilisten verschwunden sind.

Ein System der Repression

International wächst der Druck. Eine UN-Kommission unter dem norwegischen Richter Erik Møse bestätigte im März 2025 systematische Folter in russischer Gefangenschaft - von Stromschlägen über Erstickung bis hin zu sexualisierter Gewalt. Schon 2022 hatte der Generalbundesanwalt in Deutschland Ermittlungen eingeleitet, unter anderem zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen wie dem Massaker in Butscha. Seit Ende 2024 rücken russische Gefängnisse verstärkt in den Fokus.

Experten des BKA haben Ermittlungen aufgenommen

In Meckenheim bei Bonn arbeitet die "Zentralstelle für die Bekämpfung von Kriegsverbrechen", die eng mit internationalen Partnern kooperiert. Ziel ist es, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die deutschen Beamten haben bislang mehr als zwei Dutzend Zeuginnen und Zeugen befragt - auch um zu prüfen, ob es sich um systematische Kriegsverbrechen handele. Das inoffizielle Motto der Einheit: "No safe haven for the perpetrators and no impunity." Kein sicherer Hafen für Täter, keine Straffreiheit.