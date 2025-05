Geheimdienste: Moskaus Helfernetzwerk

In Europa häufen sich Vorfälle, bei denen Russlands Geheimdienste offenbar sogenannte "Wegwerfagenten" für Sabotage- und Spionageaktionen anheuern.

In Deutschland wurden erst Anfang Mai drei ukrainische Staatsbürger festgenommen, die Brand- und Sprengstoffanschläge geplant haben sollen. Den Auftrag dazu sollen sie laut Ermittlern aus Russland erhalten haben.

Der Generalbundesanwalt hat drei Ukrainer in Deutschland und der Schweiz festnehmen lassen. Der Verdacht: sie sollten im Auftrag Russlands Sprengstoffanschläge in Deutschland verüben.

Am Dienstag begann in München der Prozess gegen drei weitere Männer, die Sabotageakte im Auftrag russischer Dienste geplant haben sollen.

Netz von Aushilfsagenten

Außerdem pflegt Russland offenbar ein Netzwerk an Aushilfsagenten, wie Recherchen von ZDF Frontal , dem Spiegel und internationalen Medienpartnern jetzt zeigen. Sie verbergen sich unter dem Deckmantel von Hilfsorganisationen und Kulturvereinen, lancieren Propaganda.

Diese sogenannten "Brückenköpfe" würden als Mittler zwischen russischem Geheimdienst und der Pro-Putin-Diaspora im Ausland eingesetzt, bestätigt ein europäischer Geheimdienst. Sie seien vertrauliche Kontaktpersonen, die "zwar ebenfalls von einem Geheimdienstoffizier beauftragt" würden, aber darauf achteten, "dass sie sich im Rahmen der Gesetze des Landes bewegen", in dem sie wohnen.

Geld aus russischer Stiftung

Die Recherche über die "Stiftung für die Unterstützung und den Schutz der Rechte von im Ausland lebenden Landsleuten”, kurz Pravfond, basiert auf mehr als 49.000 E-Mails und 22.000 Dokumenten aus dem Innersten der Stiftung. Sie wurden dem dänischen Rundfunk “DR” zugespielt. DR teilte die Daten mit dem ZDF, dem SPIEGEL, Standard und zahlreichen anderen Medien, die sie gemeinsam auswerteten. Koordiniert wurde die Recherche vom Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Die Recherchen erscheinen in den kommenden Tagen weltweit unter dem Titel "Dear Compatriots" (übersetzt “Liebe Landsleute”).

Erfurter Blogger offenbar Brückenkopf in Deutschland

Auch in Deutschland soll es laut Aussagen von mehreren westlichen Geheimdiensten einen solchen Brückenkopf des russischen Geheimdienstes geben - ein in Erfurt lebender Blogger. Pravfond unterstützt ihn großzügig. Bis zu 180.000 Euro soll er in den vergangenen fünf Jahren über einen von ihm gegründeten Verein erhalten haben.