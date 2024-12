Igor Kirillow: Russischer Top-General bei Explosion getötet

Bei einer Explosion in Moskau ist nach Behördenangaben ein ranghoher russischer Militärvertreter getötet worden. In der Nähe eines Wohnhauses im Südosten der Hauptstadt sei am Dienstagmorgen ein Sprengsatz detoniert, teilte das russische Ermittlungskomitee mit. Er sei in einem E-Roller versteckt gewesen und wurde mit einem Fernzünder zur Explosion gebracht, berichten russische Medien.