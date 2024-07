Wie Russland versehentlich eigene Städte bombardiert

Am 12. Mai gab es in der russischen Großstadt Belgorod eine Explosion, die ein zehnstöckiges Wohnhaus zum Einsturz brachte. 17 Menschen starben dabei. Von Belgorod sind es nur 30 Kilometer bis zur ukrainischen Grenze. In Folge der russischen Offensive gegen Charkiw war die Region in den letzten Monaten vermehrt Ziel und Ausgangspunkt gegenseitiger Angriffe.