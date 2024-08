US-Bürger in Russland zu 15 Tagen Haft verurteilt

Gut zwei Wochen nach einem umfangreichen Gefangenenaustausch zwischen Russland und den USA ist in Russland ein US-Bürger festgenommen und zu 15 Tagen Haft verurteilt worden. Er soll einen Polizisten angegriffen haben. Die Verwaltungshaft gegen den Mann gab das Mechtschanski-Gericht in Moskau am Mittwoch bekannt.