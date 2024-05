Jekaterina Dunzowa: Diese Frau will Putin die Stirn bieten

Politische Repressionen sind in Russland an der Tagesordnung. Durch zahlreiche Gesetze wurden Russlands Oppositionsführer kaltgestellt. Eines stellt beispielsweise jegliche Kritik an der Armee unter Strafe.



Ein paar Beispiele für kaltgestellte Kreml-Gegner: Ilja Jaschin ist zu acht Jahren Haft verurteilt, Wladimir Kara-Mursa zu 25 Jahren, Alexej Nawalny war zu 19 Jahren verurteilt worden. Letzterer - Putins schärfster Kritiker - ist mittlerweile tot.