Die russische Ostseeküste: Der Nato ganz nah

In Kaliningrad herrsche ein ganz besonderes Lebensgefühl, erklärt Dina Ljach. "Wenn du in Kaliningrad lebst, weißt du meist nichts über den Rest Russlands", erzählt die Stadtführerin. "Wenn du nicht eine Oma in irgendeiner Region hast, dann fährst du da nicht hin. Es war billiger nach Spanien zu fahren, als nach Jekaterinburg, zum Beispiel." Doch seit Kriegsbeginn ist das anders.

Russland schottet sich ab

Nicht frei reisen zu können, das erinnert Dina an ihre Kindheit in der Sowjetunion. Früher seien sie zum Einkaufen nach Polen oder auf Konzerte nach Berlin gefahren, erzählt die 40-Jährige. Jetzt plant sie einen Sommerurlaub im Süden Russlands.

Der Krieg betrifft sie auch ganz direkt: Dina hat Familie in der Ukraine . Weiter ins Detail gehen möchte sie bei diesem Thema aber nicht. "Es ist jetzt sehr schwierig, besser gesagt: Es ist in unserem Land nicht sehr sicher, darüber zu sprechen."

Verhaftungen seit Einmarsch in Ukraine

Die unsichtbaren Grenzen des Sagbaren, sie begegnen uns auf unseren Drehreisen in Russland immer wieder. "Wir verstehen alle alles": Diesen Satz entgegnen uns die Menschen oft. Was sie damit meinen, muss im Ungefähren bleiben. Denn wer sich gegen den Krieg, oder gegen die Regierung äußert, läuft Gefahr, verraten und verfolgt zu werden.

Wir leben in diesem Land und wir müssen es lieben, was immer es für eines sein mag.

Der Westen - der angebliche Feind von außen

Für die Offiziellen ist dieser Feiertag eine weitere Gelegenheit, um Einigkeit zu beschwören. Die verschiedenen Regionen Russlands sowie die Ex-Sowjetrepubliken sollen zusammenstehen, so will es Moskau, gegen den angeblichen Feind von außen: den Westen. "Wir alle sind für den Frieden, wir möchten sehr gerne Frieden", meint Viktoria, die wir auf dem Stadtfest in Kaliningrad treffen.

Dina, die Kaliningrader Stadtführerin, hofft, dass all das nur eine Phase ist, die bald wieder vorbei geht. Diese Hoffnung ist in Russland weit verbreitet. Die Ansicht, dass Moskau an all dem keine Schuld trägt, allerdings auch.