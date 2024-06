Russland wegen Menschenrechtsverletzungen auf Krim verurteilt

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg

Dies entschieden die Richter am Dienstag in Straßburg und gaben damit einer Klage der Ukraine statt. Die Vorfälle waren so zahlreich und miteinander verbunden, dass es sich um systematische Verletzungen handelt", urteilten die Richter. Die Klage der ukrainischen Regierung umfasste "illegale Verhaftungen", die "Unterdrückung nicht-russischer Medien" und "entschädigungslose Enteignungen".