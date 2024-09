Russlands neue Taktik: Wie Moskau Kiew im Luftkrieg zusetzt

In der vergangenen Woche hat Russland eine Reihe von verheerenden kombinierten Raketen- und Drohnenangriffen auf ukrainische Städte durchgeführt. Die Zahl der Opfer hat bereits 300 Tote und Verwundete überschritten. Die russischen Angriffe richten sich sowohl gegen militärische als auch gegen infrastrukturelle Ziele, treffen aber gelegentlich auch rein zivile Objekte, wie zum Beispiel am 4. September in der Innenstadt von Lviv.